JUHTKIRI Kliimaministri kannatused

Peterkop loetleb oma kirjas Alendrile üksikasjalikult, mis kliimakindla majanduse seaduse eelnõus (edaspidi kliimaseaduse eelnõu) valesti on. Näiteks heidab riigisekretär ette, et kliimaseaduse eelnõu keskendub liigselt tulevikutehnoloogiale, jättes kõrvale olemasoleva tehnoloogia. Sest tulevik on ennustamatu ja juba talupojatarkus ütleb, et ära visata ei maksa seda, mis juba olemas, ilma et midagi asemele tuleks.