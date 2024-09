BORIS KIRT Miks peaks tarbija maksma võrguettevõtetele kuutasu näol jootraha?

Saadud tagasisidest võis välja lugeda, et kõiki vastuseid iseloomustas ainult üks nimetaja – kuutasude kehtestamist püüti lahti seletada sellega, et kuutasuga kaetakse kulud, mis justkui ei olegi hinna sisse arvestatud. Mis aga puutub kuutasu arvestusse või kuidas moodustuvad ühe või teise ettevõtte kuutasud, siis seda kas ei osatud või lihtsalt ei tahetud (Enefit) lahti seletada.

Kõige lakoonilisema selgituse andis Eesti Gaas. Selles öeldi, et «alates 01.08.2024 kehtestatud kuutasu summaks on 1,99 eurot koos käibemaksuga ja rakendatud kuutasu on lihtsalt (sic!) üks gaasi hinna komponentidest ja selle suurus on määratud juhatuse otsusega».