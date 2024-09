MARTIN TIKK Algus on ikka hirmus

Öeldakse, et eestlane on hariduse usku. Narvas on neid, kes usuvad üleminekusse, ja neid, kes (veel) ei usu. Mõistagi ei ole see pilt mustvalge ning hirmu ja segadust on palju. Kui varem oli küsimus, kas see on üldse vajalik, siis nüüd küsitakse rohkem, kuidas – uuritakse protsessi enda kohta.