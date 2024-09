Joanna Hoffmann Ei vasta tõele, et muuseumid salastaksid enda arhiive

Peamine väide, mida Piirimäe artiklis püüab edastada ja millele ka kirjutise pealkiri viitab, on see, et muuseumid salastavad oma arhiive. Artiklit ajendas Piirimäed kirjutama asjaolu, et avalikes asutustes on muuhulgas ka dokumente ja teavet, mida kolmandatele osapooltele avaldada ei saa.