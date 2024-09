Raul Eamets Digitiigrist on saanud digitigu

Vaadates augustikuu hinnastatistikat, torkas silma, et sideteenuste hinnad kasvasid aastases võrdluses kümme protsenti. Kuskil mälusopis oli teadmine, et telekomiettevõtetel läheb hästi. Sirvisin vanu ajalehti ja sealt tuligi välja, et Telia kasum II kvartalis oli 21,1 miljonit eurot. Ettevõtte kasumimarginaaliks oli lehe andmetel 23,9 protsenti. Pole paha, nagu kunagi ütlesid klassikud. Eestist kõrgema kasumlikkusega oli Telia Norra haru. Samas on Norras 5G-võrguga kaetud 95 protsenti elanikkonnast, Eestis on jõutud 80 protsendini. Seda olukorras, kus Eestis on rahvastiku tihedus 29 inimest ruutkilomeetril, Norras 17.