KADRI PAAS Milliste meetoditega tinistas Hiina rahvasaadikud oma õuelaulikuteks?

Tegelikult on asi aga naljast kaugel. Hiina rakendab info-psühholoogilist mõjutustegevust järjepidevalt ja tulemuslikult üle maailma. Infosõdade ajastul õõnestatakse just kognitiivsete meetoditega vastase tahet, taju ja võitlusvaimu. Miks ja kuidas see käib, sellest järgnevalt.