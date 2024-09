HELEN ARUSOO Kooli läheduses peaks olema puutumatu metsatukk

Iga laps peaks kogema, et mingi osa loodusest tema ümber on puutumatu. Mingi metsatukk, milleni ta jalutuskäigu kaugusel jõuab. Kui kogu mets lapse kodukoha ümbruses on majandatav, ei saa laps mõista püha ja tavalise, puutumatu ja majandatava vahelist piiri looduses. Siis ei või loota, et lapsel tekib mingi loomulik arusaam loodushoiu vajalikkusest.