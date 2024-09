Selleks, et pakk jõuaks tiheda asustusega Tallinna kesklinnas saajani kiirelt ja linnaliiklust häirimata, on tarvis mõista saadetise logistilist teekonda. Paki transpordi osapoolteks on nii paki vedaja, selle tellija kui ka teede võrgustiku omanik ehk linn, kelle ülesanne on tagada ohutu ja kõiki teenuseid arvestav linnaruum. Kui eraisik saab pakile vastu lipata või tellida selle pakiautomaati, siis ettevõtte tellimust transporditakse sageli alusega.