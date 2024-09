RIHO TERRAS Vene gaasi tarne läbi Ukraina lõpeb, kuid olukord on veel täbaram kui siiani

Euroopa Komisjon lubas volinik Kadri Simsoni suu läbi, et Vene gaasi tarne Euroopa Liitu Ukraina territooriumi kaudu lõpeb selle aastaga. Leping venelaste Gazpromi ja ukrainlaste Naftogazi vahel kehtib kuni 31. detsembrini 2024 ja seda ei pikendata. Hetkel moodustab Vene gaas endiselt 18 protsenti kogu EU impordist. Teistest enam lõikavad sellest kasu Ungari ja Austria – need on riigid, kelle toetus Ukrainale sõjas on häbiväärselt olematu.