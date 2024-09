Margus Punab Terviseteenuste visiiditasu tõus on hädavajalik ja mitte vaid eelarve lappimiseks

Visiidi- ja retseptitasu kehtestamine ei lahenda kindlasti järgmise aasta (ega ka mitte järgnevate aastate) planeeritud raviteenuste rahastamise defitsiiti, mis on arvatavalt 190 miljonit. Tegelik defitsiit on ravirahastuses aastaid kestnud piirangute ja sellest tuleneva teenuste edasilükkamise tõttu täna kumulatiivselt juba nimetatud summast mitu korda suurem. Lisaks on viimastel aastatel Tervisekassa rahastamisele suunatud mitmeid lisaülesandeid, millega kahjuks rahastust kaasa pole pandud.