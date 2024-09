JUHTKIRI Kes otsib, see leiab

Meie tänases lehes on lugu, mis põhineb suurel hulgal andmetel ning näitab, et meil ongi politseinikke, õpetajaid ja teisi riigieelarvest palga saajaid teiste Euroopa Liidu (EL) riikidega võrreldes suhteliselt palju ehk nendega võrreldes on meie riik üsna paks. Ainult kolm rikast Skandinaavia maad on meist veel paksemad.

Kuid väga oluline on sellesse mitte takerduda ning pidada silmas kaht asja. Esiteks, me ei saagi ennast hästi võrrelda keskmise ELi liikmesriigiga, sest oleme väike rahvusriik ning seetõttu peamegi mõne suurema riigiga võrreldes olema mõnes kohas pisut paksem. Aga see ei saa olla ettekääne mitte vaadata kriitiliselt üle riigi funktsioone. Kes otsib, see leiab, ning kindlasti on võimalik leida dubleerimist ja kulusid, mis pole möödapääsmatud just nüüd ja praegu.

Teiseks, Postimees on minevikus kirjutanud sellest, kuidas mõned ministeeriumid on mõnede teistega võrreldes olnud juba mõnda aega säästurežiimil. Seega, kõigilt kärpimine ühe vitsaga oleks ülekohtune nende suhtes, kes juba on säästlikumalt elanud. Niisugune ministeerium on näiteks kultuuriministeerium. Muidugi, pildi teeb segasemaks asjaolu, et kultuuriministeeriumi alla kuulub suhteliselt suure eelarvega ERR.