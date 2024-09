NÄDALA NÄGU 第一副议长石山同志 – Seltsimees Esimene Aseesimees Kivimägi

Postimehe kolmapäevane lugu riigikogulaste Hiina-tuurist keskendus võõrustajatepoolsele kulude katmisele. Inetu oli see küll, mõistagi. Kuid lisaks ka absurdselt totter. Reisi initsieerinud Kivimäe esialgse enesevabanduse «oleks me teadnud, et sellest probleem tuleb…» lasi sõelapõhjaks väljatulnud seik, et Eesti–Hiina parlamendirühma liikmed pidid mainekahju ohuga väga hästi kursis olema. Lätis tekkis samal teemal pahandus, millele suursaadik Hannes Hanso juba märtsikuises kirjas tähelepanu juhtis. Paar nädalat enne reisi kordas välisministeerium oma soovitust. Amneesiasümptomid, ignorantsus, hajameelsus – kes teab, mis siin taga on.