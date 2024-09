Eesti metsade linnustiku arvukus on viimase 40 aasta jooksul vähenenud keskmiselt üks protsent aastas. See on äärmiselt muret tekitav trend, kuna linnustiku arvukus peegeldab laiemalt keskkonna seisundit. Näiteks kuuse-kooreüraskist toituv laanerähn on viimase 15 aastaga kaotanud aastas viis protsenti oma populatsioonist. Vanu looduslike ojadega metsi vajav must-toonekurg on väljasuremise äärel.