NÄDALA NÄGU Erateatri Panso tegi taas ajalugu

Jalaka lahkumine Von Krahli Teartrist on sama märgiline kui Elmo Nüganeni või Priit Pedajase, ent kui riigiga seotud teatrites on juhtide vahetumiseks reeglistik, siis erateatris on juht ja omanik sageli üks ja seega uuenemine keerulisem.

Omamoodi on Jalakas erateatrite Panso – just tema eestvedamisel kujunesid avangardsed teatritegijad selliseks, nagu me täna neid teame: Juhan Ulfsak, Taavi Eelma, Tiina Tauraite, Erkki Laur on esimese bändi ninamehed, aga Krahlis teatrimõtte uuendajaid on palju-palju rohkem.