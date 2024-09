Riina Solman Enne pensionäridelt ja peredelt juurdeküsimist lugege riigieelarve sendid korralikult kokku

Kõik teise maailmasõja üle elanud põlvkonna eakad võivad rääkida südantlõhestavaid lugusid röövimistest, vaesusest ja inimlikkuse puudumisest. Igas Eesti peres on need lood olemas. Ka minu ema on ingerisoome sõjapagulane, kelle pere kaotas kõik ja alustada tuli miinustest.

Maailmasõda enda nahal tunda saanud inimeste põlvkond on üle elanud kogu okupatsiooniaja, kuid näinud ka Eesti vabaduse taastamist ja heaolu kasvu. Vanas eas ei tahakski enam muud, kui et oleks tervist ja et saaks rahus vanaduspõlve veeta. Segaseid aegu, vaesust ja puudust on elu jooksul nähtud rohkem kui küll.