Lauri Mälksoo Kas end nurka mänginud ÜRO on päriselt reformitav?

Sel kuul kogunevad maailma riigipead ÜRO peakorteris, et taas kord kõneleda maailma ees seisvatest probleemidest. Aasta tagasi pidas president Alar Karis sealsamas kõne, milles kutsus üles ÜROd reformima. Viidates Venemaa agressioonile Ukraina vastu ja teistele konfliktidele ning samas ÜRO Julgeolekunõukogu (JN) patiseisule, rõhutas Karis, et ÜRO reformivajadus on muutunud teravamaks kui kunagi varem. President argumenteeris, et nii JNi koosseis kui ka selle töömeetodid tuleb põhjalikult läbi vaadata. Riigil ei tohiks olla vetoõigust, kui tekib kahtlus, et vetoõigust kasutav riik võib ise olla tegutsenud rahvusvahelise õiguse vastu. Samuti peaks tülis osalev pool presidendi hinnangul JNi hääletamisest loobuma.