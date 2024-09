Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi nimetas Hiina Rahvavabariigi (RV) ja Brasiilia nn rahuplaani poliitiliseks deklaratsiooniks ning teatas, et mõlemad riigid toetavad sellise plaaniga Venemaa tegevust. Ukraina ei ole kordagi varem nii selgelt ja ühemõtteliselt ennast distantseerinud Hiina tegevusest. Üldiselt ei olegi põhjust Hiina toetuses Venemaale kahelda, sest on Hiina huvides, et Venemaa ei saaks sõjalise ja diplomaatilise kaotuse osaliseks.

Meediasse jõudis eile tõsiseltvõetav info, et Vene õhuvägi on tulistanud ja tabanud kaubalaeva, mis vedas Ukraina sadamast teravilja. Kuna intsident toimus ööl vastu kolmapäeva, on võimalik, et Ukraina eriüksus lasi rünnakus osalenud hävitaja hiljem alla (või siis tegi seda mõni õhutõrjesüsteem – levib erinevaid versioone). Rünnakus osales tõenäoliselt rohkem lennukeid kui see üks, mis tagasi ei jõudnud. Laev jõudis Rumeeniasse Constanta sadamasse.