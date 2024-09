AJALUGU Kuidas Tallinna kirikutes pilte puruks peksti

Nüüdisajal pole tollaste rüüsteaktide jälgi kirikutes enam märgata, aeg on need ammugi kustutanud. Küll aga on tänagi võimalik imetleda pildirüüstajate poolt säästetud Bernt Notke töökojas valminud retaablit Tallinna Püha Vaimu kirikus.