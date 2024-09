JUHTKIRI Aeg heisata purjed

Nimetasime mõningaid: näiteks meie eksportturgude taastumine ning laenuraha odavnemine ehk intressimäärade langus. Kahjuks pidurdab eksportturgude taastumise positiivset mõju meie Põhjamaadega võrreldes oluliselt kallim elektrihind, sest elektrita on väga raske midagi toota. Laenuraha odavnemise positiivne efekt jõuab aga Eesti majandusse probleemideta, oleme ju täieõiguslikud eurotsooni liikmed, ehkki odavnemine on kõigile eurotsooni liikmetele ühesugune ja konkurentsieelist meile sellest ei johtu.

Sellel meie laenuvõtjate jaoks suurepärasel uudisel on paraku ka varjukülg. Nagu teame, on Euroopa Keskpanga eesmärgiks olnud, et eurotsooni inflatsioon ei ületaks kaht protsenti. Seda eesmärki ei ole veel saavutatud. Võib oletada, et peagi näeme inflatsioonieesmärgi lõdvendamist näiteks kolme protsendini. Seega ei ole tavapärasest kõrgema inflatsiooni kadumist oodata ilmselt niipea. Majapidamistele või hoiustajatele ei ole see meeldiv uudis.