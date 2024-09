Veneetsias elav kunstnik ja esseist Katia Margolis on otsekui Venemaa südametunnistus, kes leiab, et eriti ohtlik on varjus olev, latentne vene šovinism – selle kandja võib end pidada Vladimir Putini vastaseks ja isegi ei kahtlusta endal seda viga. Ta leiab, et inimene peab enda moraalse palge kallal pidevalt töötama.