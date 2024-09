Värbkakk on Euroopa väikseim röövlind.

Jaanipäevast alates on lindude elu olnud vaikne luuremäng. Kui kevadel pannakse kõik mängu, et olla nähtav ja kuuldav, siis peale poegade lennuvõimestumist ei taha tsirgud pesakonda reeta, sest kiskjatele on noored sulekerad ikka veel mõnda aega kerge saak. Sügise poole tuleb juba kõigil noorlindudel iseseisvalt toitu leida ja enamikul ka rändele asuda.