AEGRUUM Kohvitund verandal… ja ennäe, naabril ka!

Veel paarkümmend aastat tagasi teadsid peamiselt vaid professionaalsed restaureerimisarhitektid ja kunstiajaloolased, mida tähistavad mõisted Lenderi maja või Tallinna maja. Nüüd aga on need Tallinna ajalooliste eeslinnade levinumate majatüüpide kokkuleppelised hüüdnimed tänu meie miljööalade populaarsusele laialt rahva hulka levinud.

Ikka ütleb keegi trammis sõbrannale, et «varem elasime me samal tänaval, aga ühes sellises Lenderi-tüüpi majas», või saame lugeda kinnisvarakuulutusest, et müügile on tulnud suurepärases seisus ja paljude ehedate detailidega korter eestiaegses kivitrepikojaga Tallinna majas. Ka hruštšovka või Stalini-aegne maja ehk stalinka on paljudele tuttavad ning toovad kohe midagi silme ette.