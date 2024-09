AK KIRJANDUSKOOL Sada aastat «Purpurse surma» pandeemiast

«Purpurne surm» on noorele Gailitile omaselt pöörase süžeega, täis piiritut fantaasiat, groteski ja kontraste. Romaani keskmeks on pandeemia-motiiv. Kaugel meretagusel saarel asub Varria-nimeline linn, millel on üks omanik, romaani minategelase isa Toomas Moor – ilmselgelt Gailiti (irooniline) vihje « Utoopia» autorile Thomas More’ile.