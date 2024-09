Lisaks ei saa ma aru, miks ollakse nii tagasihoidlikud avaliku sektori kärbete tegemises. Täiendavate maksudega ei elavda me majandust. Ettevõtted ju teavad oma kogemusest, et viieprotsendise kokkuhoiu saab raamatupidamislike meetoditega; selleks ei pea midagi muutma. Kui tahta põhimõttelisi muutusi, mida nimetatakse struktuurseteks, siis peaks kärbe olema minimaalselt kümme protsenti ja kohe. Tegelikult võiks negatiivse lisaeelarvega alustada juba täna. Edasi, kahe aasta jooksul võiks teha viieprotsendised kärped, nii muutuks midagi päriselt ka avaliku sektori kulutustes ja ülesehituses. Soome kärbib kümme protsenti järgmisel aastal. Parlamendivalimisteni on kaks aastat ja kärpima peaks just praegu. Järgmisel aastal on juba keerulisem.