Kes on jälginud avalikke väitlusi, teab, et neis on levinud võte nimega Reductio ad Hitlerum. Võte seisneb oponendi võrdlemises Hitleriga või väites, et oponent kasutab samu argumente, nagu kasutasid Hitler ja natsid. Sellest võrsub varmas järeldus, et kuna Hitler oli halb, siis on kaheldav ka oponendi jutt ning tema enda isikki. Ühesõnaga, tegemist on natsiga, kes tuleks otsekohe tühistada.