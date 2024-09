MIHKEL KUNNUS Sotsialismi vältimisest enam majanduskasvuks ei piisa

Majandusvaldkonnale keskendunud kolleegil Erik Aru on sealjuures «keeruline mõista, kust see majanduskasv tulema peaks» (PM 31.08). Ma arvan, et väikeseid ajutisi majandustõusulainekesi veel ikka tuleb, aga üldiselt on perspektiivid ikka päris tumedad. Sellist masendusmantrat ei tasu korrata nii kaua, et see muutub isetäituvaks ennustuseks, küll aga nii kaua, et tulevikuhorisont, mille taustal pikemaid plaane tehakse, saaks adekvaatsemaks. Muidu punnime ikka viimaste säästude eest ilgepirakaid raudteid ehitama ja ooperimaju laiendama, ehk investeerima tulevikku, mida ei tule.