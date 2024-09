TAMILA BURSOVA Kas Ukraina võidab pimeduse?

Kui eelmisel aastal tabas vaenlane peamisi alajaamu, siis sel aastal hävitab Venemaa Ukraina ülekandevõimusi. Ülekandevõimsused on need, mis suudavad elektritootmist kiiresti suurendada ja vähendada, tasakaalustades energiasüsteemi elektritarbimise tipptundidel. Näiteks hommikusel ja õhtusel ajal, mil inimesed lähevad tööle või naasevad töölt koju, et asuda koduste toimetuste juurde.