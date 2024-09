RAINER SAKS Kas Ukraina on saamas kauaoodatud luba USA rakettide kasutamiseks Venemaal?

Ühtpidi loodetakse, et vahest avaldavad Ukraina doonorid survet vägede välja viimiseks. Samas soovib Venemaa Kurski teemat käsitledes kaotada avalikust meediaruumist enda kui agressorriigi staatust. See on aga Venemaa poliitilise süsteemi jaoks mõneti ohtlik, kuna näitab Venemaa taandumist oma seniselt poliitiliselt positsioonilt kui domineerivast riigist oma naabrite suhtes ja laiemalt kogu läänemaailma suhtes.

Sergei Šoigu kõneles ka, et Venemaa president oli valmis mitte ründama Ukraina energeetika süsteeme, kuid muutis peale ukrainlaste Kurski operatsiooni selle kohta meelt. Blufi mõte on eelkõige Ukraina doonorite segadusse ajamine. Šoigu kordas sisuliselt sõna-sõnalt kevadel Türgi tehtud ettepanekuid relvastatud võitluse piiramiseks, kuid Venemaa oli alustanud pealetungi Donbassis ja ei olnud huvitatud kokkulepetest. Ühtlasi võib aimata, et Venemaal on kiire läbirääkimiste protsessiga alustada. See ei tähenda veel, et neil on kiire rahulepingu saavutamisega, vaid kiirustamise eesmärk oleks pigem rahulepinguni viiva protsessi enda kontrolli alla saamine.