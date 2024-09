OLE SEIN Miks on kaevandajal päti maine?

Iga valdkonnaga on nii, et päevapealt profiks ei saa. Kes tahab saada klaverivirtuoosiks peab alustama laste muusikakoolis solfedžo õpinguid. Tuleviku inseneridega on sama moodi.

Hiljaaegu saime Postimehe hariduskülgedelt lugeda, et Eesti noored tegid ilma Hiinas rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil. See tähendab ikka palju põhjalikumat teadmiste kogumit kui see, et Maa ei ole mitte ümmargune, vaid kerakujuline ja kui soovite, siis geoid. Sellistest noortest saavad tulla tulevased mäemehed, geoloogid, keskkonnaeksperdid. Oleme Eesti Killustikus uue põlvkonna võimestamist oluliseks pidanud.