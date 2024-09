TARMO PIKNER Idavedude praegune seis on segane

Tolli sujuv üleminek lauskontrollile pole politsei- ja piirivalveameti töötajate koormust Eesti piiril Venemaaga märkimisväärselt suurendanud. Foto on illustratiivne.

Ah, et ei saa babuškale külla minna. Jumal küll – mine ja ela siis teiselpool piiri! Ega Eestis elamine pole kohustuslik. Või siis vastupidi – ole siin ja süüdista Putinit, et sul on raske üle Narva jõe pääseda. Äkki võtabki aru pähe ja lõpetab naabrite tapmise, kirjutab kolumnist Tarmo Pikner.