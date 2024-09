ANNELI ENTSON Selline oleks kutsekoolide oluline roll tulevikus

Ilma selleta me mäest üles ronida ei jaksa. Olime ballil, mis sai läbi ja nüüd on käes argipäev. On aeg lisaks teadvustamisele, et kutseharidus on pikalt olnud alarahastatud, leida lahendused, mis kutseharidusele seatud kõrgete ootuste täitmise võimalikuks teevad. Kui raha on vähe, siis tuleb ka vaadata, mida saame endale lubada ja mida enam mitte.