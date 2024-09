Toomas Kivimägi Dialoog Hiinaga on ennekõike Eesti huvides

Ajakirjandus püüab meeleheitlikult jätta muljet, et visiit oli initsieeritud Hiina poolt. See on sajaprotsendiline vale. Initsiatiiv külastada Hiinat tuli parlamendirühma liikmetelt ja seda nii aastapäevad tagasi. Ei midagi ebatavalist, kuivõrd sõprusrühmade visiidid partnerriiki on riigikogus levinud tava. Edastasin vastava soovi Hiina suursaadikule Eestis, T.E. pr Guo Xiaomeile, kes lugupidamisest Eesti ja riigikogu vastu võttis selle palve oma südameasjaks.

Andsin suursaadikule ka mitmed sisendid. Esimene ja peamine: me soovisime võimalikult palju kõrgetasemelisi kohtumisi Hiina riigi, provintside ja linnade esindajatega. Tulemuseks ligi 15 kohtumist tasemel, mis pole isegi Eesti riigi diplomaatilisele korpusele Hiinas (lihtsalt) kättesaadav. Ajal, kus välisministeerium on mures, et me ei saa Hiinas kõrgetasemelisi kohtumisi, võiks seda tunnustada. Täitsime vähemalt mõneks ajaks selle lünga. Lisaks uued kontaktid meie suursaadikule Hiinas hr Hannes Hansole, kellele kiitus, et ta enamiku visiidist kaasa tegi, sõnumeid ja seisukohti aktiivselt lisas.