RAINER SAKS Tase õhukaitses – Ukraina suudab venelaste rakette elektroonika abil maha suruda

USA on üks esimesi, kes hakkas esitama avalikke süüdistusi rünnakute tegemises, Euroopas ollakse selles suhtes märksa tagasihoidlikumad (erinevates riikides on erinev praktika). Venemaa agressioon Ukraina vastu on loonud hoopis teistsuguse olukorra, kus omistamine on muutunud tavapärasemaks. Ukraina olukord on selles mõttes unikaalne, et nad ise teavitavad aeg-ajalt oma riiklike teenistuste tehtud küberrünnakutest Venemaal.