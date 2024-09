HILLAR PETERSEN Aeg on peret mahutav kaubik sportauto vastu vahetada

Meie praegune Fordi buss sai hiljuti kümneaastaseks. Paras aeg välja vahetada. Küllap ei ole ma ainus, kes tuli mõttele, et autovahetus tasub ära teha veel tänavu, nii pääseb uuest registreerimistasust. Hakkasingi juunis uurima, mida pakutakse. Jama, et Multivan oli vahepeal seitsmekohaliseks nuditud. Igatahes, turu-uuringu kokkuvõtteks leidsin, et kõige mõistlikum oleks tellida uus Fordi buss. Selgus aga, et nii lihtsalt see ei lähe, sest tootmisraskuste ja Eesti turu ebaolulisuse pilves pakuti tellimisel tarneajaks 6-12 kuud.