LAURI LAATS Miks ma käisin (kurikuulsal) Hiina visiidil

Esiteks elame globaalses maailmas, mis tähendab, et visiidid, mida Riigikogu liikmed tööalaselt teevad, võivad olla Eesti edasise edu ja arengu nimel väga suure tähtsusega. Mõistagi on parlamendis komisjone, mis suhestuvad ehk rohkem teiste riikidega ning vastavalt on ka erinev parlamendiliikmete huvi mingite teemadega tegeleda. Küll aga ei tohi sealjuures kunagi unustada, et Eesti peab väikeriigina olema diplomaatias erakordselt aktiivne ning kasutama oskuslikult erinevaid suhtlusvõimalusi, mille abil selgitada teistele riikidele meie seisukohti ning saada objektiivset informatsiooni ka nende seisukohtade osas.