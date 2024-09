IRJA LUTSAR Miks ei saa riik apteegis koroonavaktsiine müüa?

Otsustati, et vaktsiini saavad tasuta riskigruppidesse kuuluvad inimesed, kuna neil on suurim oht COVID-19 raskele kulule. Pandeemia ajast õppisime, et edukamad vaktsineerimises olid need riigid, kes suutsid oma prioriteedid paika panna.

Koroonaviiruse vaktsiinid pole ideaalsed, kuid on endiselt tõhusad raske haiguse vältimisel, aga ka sümptomaatilise COVID-19 korral. Oluline on lisada, et raske COVID-19 selles kontekstis tähendab haigust, mis vajab haiglaravi ja mis võib lõppeda väga tõsiste tagajärgedega. Vaktsiinide tõhusus kerge ja keskmise raskusega COVID-19 vältimisel on vahetult pärast vaktsineerimist 40–50% piires, kuid väheneb kiirelt ning nelja kuu möödudes on langenud suhteliselt madalale.