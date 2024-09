ANDRO ROOS Kas Tartu linn tegeleb vargusega ja töötab rohelisele mõtlemisele vastu?

Viimasel ajal on Tartu linnavalitsus langetanud otsuseid, mis on minu arvates olnud põhjendamatud ja ebaõiglased, eriti arvestades asjaolu, et linnavalitsus on võtnud suuna keskkonnasõbralike liiklusvahendite ja liikumisviiside kasutamise soodustamisele, kirjutab Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse esimees Andro Roos (Keskerakond).