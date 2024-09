Rääkimata kõrgematest võimukandjatest, kelle palk peab tõusma, sest nii on seadusega ette nähtud. Ja riigil on selleks nii vähe raha, et tuleb uusi ja edevaid makse välja mõelda.

Õige! Nii väheneb tarbimine, ja inimesed pöörduvad täiesti vabatahtlikult ja iseseisvalt rohelise eluviisi juurde. Panevad kevadel kartulid, porgandid, peedid mulda ja söövad neid talv otsa. Ja kellel ei ole peenramaad, see otsib vanema sugulase üles, sest mõnel neist ikka on aiamaa. Autoga pole maainimestel ometi vaja sõita, sest mis sinna linna ikka otsida, bensiin on kallis (vaat et Euroopa kalleim) ja raha nagunii pole, et suurtest poodidest head ja odavat kaupa osta.