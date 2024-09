Raivo Vare Öö on kõige pimedam enne koitu?

Tihti tavatsetakse elutargalt öelda, et öö on kõige pimedam enne koitu. Kardan, et see ei kehti ainult looduslike nähtuste puhul, vaid ka inimühiskonnas. Üha enam hakkab tunduma, et just selline olukord on tekkimas praegu ka seoses Ukrainas toimuva sõjaga. Sellele järeldusele aitavad kaasa viimase aja vastavast infovoost läbi lipsanud viited käimasoleva sõja kurnamisetapi mõnetisest patiseisust, sellest tulenevate läbirääkimiste ettevalmistamisest ja murest lääne toetuse jätkumise suhtes Ukrainale.