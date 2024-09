RAINER SAKS Venemaa plaanis Ukrainas kasutada tuumarelva

Toona taandusid Vene armee üksused Harkivi oblastist ning Hersoni ja Mõkolajevi oblastist Dnepri läänekaldal. CIA peadirektor annab mõista, et sellisel juhul oleks USA väga tugevasti reageerinud ning vastav sõnum anti edasi ka Vene välisluureameti (SVR) juhile.

Kuigi CIA juht ei avalda, milliseid meetmeid oleks USA rakendanud, levisid 2022. aasta lõpul spekulatsioonid, et USA oleks sellisel juhul aidanud Ukrainal rünnata strateegilisi objekte Venemaal ning Musta mere laevastikku. Üldises plaanis on selge, et Venemaa ei saa kasutada rünnaku eesmärgil tuumarelva riigi vastu, kes seda ise ei oma. Sellisel juhul jääks Venemaa täielikku rahvusvahelisse isolatsiooni ja sellise rünnaku tagajärjed ei oleks ette arvestatavad.