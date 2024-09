LAURI LÄÄNEMETS Me pole sõjalises konfliktis, kuid hübriidsõjas küll

Lätis alla kukkunud arvatav Venemaa luuredroon tuletab meile taas meelde fakti, et me riigid pole küll otseses sõjalises konfliktis, aga siseturvalisuse ja julgeoleku mõttes on luure- ja hübriidsõda täna igapäevane reaalsus. Sääraste Venemaa tegevust ennetamine, tuvastamine ja vajadusel vastu reageerimine on igapäevane nähtamatu sõda, millega meie julgeolekuasutused peavad rinda pistma, kirjutab siseminister Lauri Läänemets (SDE).