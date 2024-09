Tuleb tõdeda, et maailma soojemate piirkondade istandikes rakendatavad intensiivse praktika näited ei ole ülekantavad Eesti tingimustesse, kus istandike rajamine tähendab väheväärtuslike põllumaade metsastamist ja seal puidu kasvatamist. Samas on ka Eesti tingimustes istandiku esmane eesmärk puidu tootmine, nii nagu põllumajanduses vilja kasvatamine. Kui sellega kaasnevad ajutised elupaigad ja mitmekesistub elustik, on see ainult boonuseks.