Kuigi Pevkuri erakonnakaaslasest rahandusminister Jürgen Ligi jõudis sellele juba vastata kategoorilise ei-ga, suutsid erakonnad kiirkorras läbihelistanud ajakirjanikud saada poliitikutelt vastuseks ebaleva jah-sõna. Ebaleva selle tõttu, et kuigi ohutunnetus on kõigil Venemaa käitumise tõttu terav, puudub riigikaitsest rääkides jätkuvalt selge arusaam, kas meile tõepoolest just nimelt seda ja nii palju päriselt tarvis on, kust leida kogu vajaminev raha ja mida ning millal selle eest saab?