JÜRI KOTŠINEV Putin jagab vastutust rahvaga

Nimelt tundus mulle, et Putin on selle avalduse juures segi ajanud ainsuse ja mitmuse vormi. Tema avalduse kohaselt on lõpuni minemise poolt kogu Venemaa või vähemalt valdav enamus selle maa kodanikest. Sellist arvamust toetab justkui ametlik statistika, mille kohaselt toetas Venemaa välispoliitikat ja sõda Ukrainaga ligi 80% venemaalastest. Nii see oli vähemalt kuni hiljutiste sündmusteni Kurski oblastis.