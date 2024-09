RAINER SAKS Täistabamus: ukrainlased tabasid venelaste raketiladu

Venemaal arvestatakse, et kui lõhkuda Atlandi ookeanis ja sellega piirnevates meredes kaablid, katkeb (vaatamata satelliitidele) suurem osa lääneriikide vahelisest andmesidest. Seega ei ole kahtlust, et vajadusel kaableid rünnatakse. CNNi täiesti asjalikust uudisest jääb mulje, justkui oleks Venemaa seda võimekust asunud arendama võrdlemisi hiljuti. Tegelikult on tegemist juba Nõukogude Liidu ajal loodud tõsise võimekusega, mida Venemaa ei ole kordagi likvideerinud. Selle võimekuse oluline osa on kõik okeanograafiaga seotud mõõtmistööd, mida viiakse läbi teadusliku tegevuse katte all. Eriti Euroopa riigid on varasematel aastatel väga hooletult sedalaadi Venemaa tegevustesse suhtunud ning ignoreerinud Venemaa luuretegevust ning sellest tulenevat ohtu veealustele kommunikatsioonidele.