JUHTKIRI Saime nad kätte

On väga suur vahe, kas me ütleme kellegi kohta lihtsalt retooriliselt «kurjategija» või on selle taga tõendid ja kohtulik eeluurimine.

Neljapäeval oli maailma ühismeedia täis USA välisministeeriumi tagaotsimiskuulutusi, kus olid konkreetsete GRU töötajate pildid ja kus pakuti igaühe tabamise eest 10 miljonit dollarit. Kuulutuse all oli link anonüümsesse veebikeskkonda Tor ja raha saab teatavasti maksta bitcoin’ides. GRU häkkeritel ja nende peremehel on, mille pärast muretseda.

Tõenäoliselt ei saa me kunagi teada nende tublide inimeste nimesid, kelle töövõit see on. Kuid me võiksime neilt õppida suurelt mõtlemist.

Me oleme väike riik ja me ei suuda ega peagi suutma endast kümneid ja sadu kordi suurematega igas asjas võistelda. Kuid asjades, millest sõltub meie julgeolek, mis on meile elu ja surma küsimus, me lihtsalt peame seda tegema.