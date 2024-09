Abilinnapea väidab, et Mustamäel «leheföönide lärmile lõppu ei näi tulevat» ning linnaosavanem üritab «venitada» otsusega võtta kasutusele elektrilised ja vähem mürareostust põhjustavad lehepuhurid. Selleks kasutab ta kontekstist välja rebitult kahte minu sõna, et abilinnapea vastav ettepanek vajab «täiendavat arutelu». Tegu on pahatahtliku tõlgendusega, sest abilinnapeale saadetud vastus sõnastab selgelt selle vajaduse sisu. Olgu see vastus siin välja toodud täismahus.