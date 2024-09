NÄDALA NÄGU Kristina Kallase ülesanne: kuidas Reformierakonna varjust välja pääseda

Eesti 200 olukord täna on sarnane sellega, kus oldi enne eelmisi riigikogu valimisi. Sest kuigi tulemus tuli lõpuks päris hea, mäletavad poliitikahuvilised, et valimistele eelnev aasta oli Eesti 200-le raske. Reformierakonna juht Kaja Kallas personaalselt ja Reformierakond parteina olid täielikus sõiduvees. Eesti 200 reiting samal ajal muudkui langes ning parteil oli jube keeruline pildis püsida.

Eesti 200 on maailmavaatelt ja kuvandilt Reformierakonnaga sarnane. Nende toetajad on Reformierakonna toetajatega sarnased. Nii käisid ka Eesti 200s tollal debatid, kuidas Reformierakonna kõrval silma paista. Kas kritiseerida, kas rünnata Kaja Kallast, kas vastanduda või eristuda? Isegi Lauri Hussari võit 2022. aastal Eesti 200 juhi valimistel Kristina Kallase vastu oli kantud nendest aruteludest, et peaks olema kuidagi jõulisemad ja karmimad ning vajadusel Reformierakonda kritiseerima.