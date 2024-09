Endrik Mänd Ehitame ükskõik kellele, ainult mitte kohalikule elanikule

Kusagil ehitatakse uusi rattaradasid, teisalt kaotatakse need ära; kusagil luuakse ühistranspordile eelisõigus, teisalt võetakse see ära. Sõidukite kiiruspiirangud on pühad nagu maksud – nendega ei mängita. Või mängitakse, nii et liivakastis liiva lausa lendab!