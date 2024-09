Hannes Toomsalu Venemaa pommitab rakettidega, mida pole veel kogu sõja jooksul nii palju kasutatud

Positiivne on see, et ukrainlased on kuu aja jooksul suutnud droonirünnakutega hoida tule all Rõlsk-Lgov maanteed, mistõttu on Venemaa keelanud seal tsiviilsõidukite liikumise ning raskendatud on Vene armee logistika. Samuti on Ukraina suutnud hävitada sillad ja pontoonülepääsud Seimi jõest, Korenevost, läänes. Ukrainlased räägivad, et sellega takistatakse Vene üksuste lahkumist operatiivsest piiramisrõngast, kuid praegu tundub, et suurem kasu tuleb nende juurdetoomise vältimisest.